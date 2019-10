Bouwvergunning voor kinderopvang en 14 wooneenheden

Beringen - Het college van burgemeester en schepenen keurde op donderdag 17 oktober de bouwvergunning voor de buitenschoolse kinderopvang ‘De Bengeltjes’ en aansluitend de 14 wooneenheden in het academiepark goed. Op de bovenverdieping van de kinderopvang worden 8 appartementen voorzien en op de site zelf worden nog eens 6 eengezinswoningen gebouwd. Deze bouw maakt deel uit van het gebiedsontwikkelingsproject in het academiepark van Koersel.

Schepen Hilal Yalçin: “De bouw van deze buitenschoolse kinderopvang was cruciaal. De bestaande buitenschoolse kinderopvang kreeg te maken met capaciteitsproblemen. Door de bouw van een nieuwe buitenschoolse opvang kan dit probleem aangepakt worden en de capaciteit verhoogd.”

“Daarnaast vormt deze bouw een mooi onderdeel van de herbestemming van de gehele academiepark site. Het nieuw ontmoetingscentrum, de COR, is al in opbouw.” vult schepen Patrick Witters aan.



Beringen is een stad in volle expansie met een groot aandeel aan kinderen en jongeren. Hierdoor leveren projecten zoals de ontwikkeling van het academiepark een meerwaarde aan het stadsgebeuren. De nieuwe buitenschoolse kinderopvang zal plaats geven aan 100 kinderen. Naast een grote binnenspeelzaal worden er nog heel wat andere ruimtes voorzien. Zo is er bijvoorbeeld een huiswerkruimte, een aparte ruimte voor tieners en zelfs een keuken waar samen in gekookt kan worden. Ook buiten heeft de kinderopvang heel wat te bieden. De buitenspeelruimte sluit aan op de publieke speeltuin die door buurtbewoners van het academiepark gebruikt kan worden. Zo creëren we een mooie samenhang met de omgeving. Toch zijn er ook rustigere zones in de private buitenruimte van de kinderopvang waar de kinderen naar believen kunnen spelen.



De buitenschoolse kinderopvang zal zich vestigen in de benedenverdieping van deze nieuwbouw. De bouw van de sociale koopwoningen, appartementen en eengezinswoningen, gebeurt door Vooruitzien. Zowel bij de bouw van de ‘De Bengeltjes’ als bij de sociale koopwoningen wordt extra aandacht besteed aan de duurzaamheid en het energieverbruik van de gebouwen. Zonnepanelen en geothermie worden voorzien.



De bouw van de buitenschoolse kinderopvang gaat van start in het voorjaar van 2020, het einde van de werken is voorzien voor het najaar van 2022. Nog even geduld dus om dit schitterend project in de realiteit te kunnen bewonderen.