Ballen als verzet tegen armoede

Beringen - In Beringen voerden de buurtwerkingen van RIMO Limburg actie op de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Samen met andere organisaties en verenigingen kozen ze voor een boodschap met ballen.Burgemeester Vints kreeg alvast een ballenbad.

De armoedecijfers in Beringen zijn verontrustend. 15 % van de inwoners van Beringen heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens. 14,5 % van alle geboorten in Beringen vindt plaats in een kansarm gezin.

Schepen Hilal Yalcin zegt hierover: “De armoedecijfers voor onze stad liggen hoog, en zijn de voorbije jaren, ondanks de vele inspanningen, niet gedaald. Dit zijn signalen die we in ons sociaal beleid niet kunnen negeren. Een gerichte aanpak is hier noodzakelijk!”

“Armoede is complex, en treft mensen op meerdere levensdomeinen. Armoede aanpakken vraagt dan ook gecoördineerde actie op al deze domeinen. Het is daarom dat dit thema beleidsmatig vanuit het burgemeesterschap wordt aangestuurd,” stelt burgemeester Thomas Vints. “Een ludieke actie zoals ‘boodschap met ballen’ kan ik alleen maar toejuichen: namelijk het ontvangen van onbevangen voorstellen en suggesties vanuit het middenveld en mensen in kwetsbare situaties.” De boodschap met ballen-actie was één van de vele acties waarmee het middenveld in Beringen de burgemeester aanspoort om op zoek te gaan naar structurele oplossingen voor de armoedeproblematiek.

De buurtwerkers van RIMO Limburg deelden in Beringen meer dan 2500 ballen uit bij armoedeorganisaties, scholen, verenigingen, stadsdiensten … Ze vroegen iedereen om een armoedeboodschap op de ballen te schrijven. Bij de armoedeverenigingen gingen de buurtwerkers zelf in gesprek met mensen in armoede.

Zo verzamelden ze hun signalen over dienstverlening, vrije tijd, gezondheid en de buurt.

De bedoeling is om een stem te geven aan mensen in armoede alsook een zichtbaar signaal uitsturen dat armoedebestrijding een prioriteit is.



Burgemeester krijgt ballenbad

Op 17 oktober verzamelden de buurtwerkingen, verenigingen en organisaties in het administratief centrum in Beringen. Daar bezorgden ze de ballen met boodschappen aan het lokaal bestuur. Burgemeester Thomas Vints werd letterlijk ondergedompeld in de ballen. Burgemeester en schepenen kregen een vaas met beschreven ballen om op hun bureaus te plaatsen. Hopelijk halen ze hieruit inspiratie voor het voeren van een effectief en creatief armoedebeleid.