Stad promoot buurtpreventie

Beringen - Op donderdag 17 oktober organiseren de lokale WhatsApp-coördinatoren in samenwerking met stad Beringen en de lokale politie een infoavond over buurtpreventie. Iedereen is van harte welkom

Op de vooravond van de nationale actiedag tegen woninginbraken organiseren de WhatsApp-coördinatoren van Beringen een infoavond rond buurtpreventie.

“De donkere maanden waarin de meeste inbraken gebeuren zijn opnieuw aangebroken”, zegt coördinator Ahmet Ozden.

Burgers mee betrekken in de strijd tegen woninginbraken is van essentieel belang.

Het WhatsApp-team van Beringen is ondertussen aan zijn 4de werkjaar toe. De werking telt meer dan 500 leden.

“In samenwerking met de lokale politie en de stad Beringen gaan zij de strijd tegen woninginbraken aan. De politie kan immers niet overal tegelijkertijd zijn”, beaamt voorzitter Thomas Vints.

Het is belangrijk dat burgers de oren en ogen vormen in de diverse buurten. Hoe meer sociale controle, hoe veiliger de buurt of hoe meer buurten veilig!

De infoavond gaat door om 19.00 uur in de parochiezaal van Korspel, Kroonstraat 51.