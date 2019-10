Wikde bijen in park van Beverlo

Beringen - De zwerm bijen, die zich in juni in een boom in het park van Beverlo had genesteld, werd zaterdag onderzocht door een lokale imker. Via een flexibele camera werd het nest in de boom bekeken.

“Uit het onderzoek is gebleken dat het rustige bijenvolk het erg goed doet en dat er nog uitbreidingsruimte voor het nest in de boom aanwezig is,” laat schepen Tijs Lemmens weten. “Bijen houden in kasten is een gekende activiteit, bijen die zich in een natuurlijke nest optrekken is toch eerder bijzonder. We waren nieuwsgierig naar de toestand van het bijenvolk aangezien ze stilaan de winter ingaan en overwinteren is voor bijen niet altijd evident. Na de winter zullen we nagaan hoe het volk het dan stelt.”

Via de camera werden er enkele foto’s genomen van het nest. Dit bleek niet zo eenvoudig, de bijen waren nieuwsgierig en gingen massaal op het lampje en de camera zitten.