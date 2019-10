Nacht van de duisternis: Beringen dooft de lichten

Beringen - “Naar jaarlijkse gewoonte neemt stad Beringen deel aan de sensibiliseringscampagne Nacht van de duisternis” zegt schepen van milieu Tijs Lemmens. Op 12 oktober zal dan ook in Beringen de verlichting gedoofd worden

Het is algemeen geweten dat er in België te veel en verkeerd verlicht wordt. In deze tijden moeten we niet uitleggen dat dit een zekere energieverspilling met zich meebrengt. De effecten van nachtelijke verlichting gaan echter veel verder. Voor sommige mensen kan dit immers leiden tot slaapgebrek en zelfs gezondheidsproblemen, zelfs voor planten en dieren kan dit negatieve effecten met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk in de toekomst op zoek te gaan naar een goede balans tussen verlichting (in kader van veiligheid) enerzijds en de duisternis ter bevordering van ons milieu en natuurlijk ook om energieverspilling tegen te gaan.



De stad Beringen roept zijn inwoners eveneens op om aan deze actie deel te nemen en aandacht te besteden aan lichtvervuiling en energiebesparing. “Doof thuis de lichten en de televisie en maak er een gezellige spelletjesavond bij kaarslicht van. Of maak met buurtbewoners, vrienden en familie in plaats van een daguitstap, een nachtuitstap (kaarsjes en fakkels zijn toegestaan!). Als het weer het toelaat, zou het ook wel eens de ideale nacht kunnen zijn om naar de sterren te kijken… Heel wat mogelijkheden om de avond op alternatieve wijze samen door te brengen!” laat schepen Tijs Lemmens nog weten. Er worden ook heel wat nachtelijke activiteiten georganiseerd, meer info over hierover kan je terugvinden op https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/nacht-van-de-duisternis.