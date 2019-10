Verwendag in de bib

Beringen - OP zaterdag 12 otober organiseert de bib een verwendag van 10 tot 13 uur.

De verwendag is hét moment om eens binnen te springen in de bib. Iedereen is welkom! Je kan iets lekkers komen drinken of genieten van een hapje!

- Vegan eten of koken niets voor jou? Dan heb je de Vegan Hapjes van Sans Saucis nog niet geproefd!

- Ontdek het nieuwe activiteitenprogramma van de bib, CC Beringen en Natuurpunt.

- Geen miskopen meer dankzij het persoonlijk kleuradvies van Beyouniek (vooraf inschrijven)

- Met veel plezier (en humor) maakt Peter Frison jouw unieke karikatuur (vooraf inschrijven)

- Ben jij een echte boekenliefhebber? Zet dan je Bookface op Facebook. Hierbij houd je een boek met een foto van een persoon voor je gezicht, wat een grappige of surrealistische foto oplevert.

/ gratis

/ inschrijven via els.vandevoort@beringen.be

/ 011 45 08 10