'Dubbelmoord' in Beverlo

Beringen - Vrijdag, 18 oktober stelt filmteam 'FOCUS HISTORY' in buurtcentrum 'De Kardijk' (Burgemeester-Heymansplein, Beverlo) zijn nieuwste project voor: de oorlogsdocumentaire 'Dubbelmoord – De Dood van Twee Grootvaders in 1944'. De vertoning start om 19.30 u.. Toegangsprijs: 7 euro per persoon. Reserveren is niet nodig.

De film reconstrueert de zoektocht van Rudi en Alex, twee kleinzonen van respectievelijk Louis Horemans (verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog) en Alexis Van Geel (beticht van collaboratie met de Duitsers). Louis en Alexis werden in het laatste bezettingsjaar allebei doodgeschoten, de eerste anno 1944 door de Duitsers in het kamp van Breendonk, de andere in hetzelfde jaar door partizanen in Tongeren. Hun kleinzonen wisten amper iets van wat hun grootvaders hadden meegemaakt en filmteam 'Focus History' zocht met hen het hele verhaal uit. Dat leverde beklijvende bezoeken, ontmoetingen, ervaringen en momenten op. 'Dubbelmoord' toont onomstotelijk aan dat nuances in een moeilijke oorlogsmaterie van het grootste belang zijn, en dat in een oorlog iedereen de dupe is, zowel de verliezers als de overwinnaars.