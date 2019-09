Paalonline organiseert Klankbordavond

Beringen - De denktank en paalonline organiseren op donderdag 26 september e.k. een 6e “Klankbordavond” .

Naast de klimaatkwestie is onze vastgelopen mobiliteit op dit ogenblik ongetwijfeld een van de meest prangende problemen geworden in Vlaanderen.

Overheden van hoog tot laag proberen hieraan te remediëren. De schade voor onze economie loopt op. Zo kan het niet verder.

Minister Ben Weyts vaardigde tijdens de vorige legislatuur het decreet uit op de “basisbereikbaarheid”.

De uitvoering hiervan moet nu starten.

Zo moet bijvoorbeeld voor einde 2020 heel het net van “de Lijn” in de vervoersregio Limburg hertekend worden. De gemeentebesturen zullen hierbij een belangrijke rol spelen als adviserende en beslissende instanties.

Nieuwe functionele fietsostrades en fietsverbindingen zullen op korte termijn uitgedacht en aangelegd worden.

Maar er is meer. Onlangs werd voor heel Vlaanderen de “mobiscore” van de gebouwde huizen bepaald.

Hoe gebeurt dit? Welke mogelijke gevolgen worden hier in de toekomst aan verbonden?

Heeft deze score impact op de waarde van mijn huis?

Vele nieuwsoortige vragen komen naar boven. De onduidelijkheid in deze kwesties is groot.

En hoe zit het in Beringen? Heeft het nieuwe gemeentebestuur al een visie ontwikkeld hoe ze de mobiliteit in Beringen in correlatie met de rest van West-Limburg en Oost-Brabant gaan aanpakken?

De denktank en paalonline willen over deze kwesties een informatie- en debatavond organiseren.

Twee deskundigen zullen in het eerste deel van de avond de mobiliteitskwestie analyseren en mogelijke richtingen van oplossing aanreiken.

Bert Meulemans is expert verbonden aan de Centrale van Landelijke Gilden in Leuven. Willy Miermans is mobiliteitsexpert UHasselt-School voor Mobiliteitswetenschappen.

In het 2e deel van de avond wordt er ook ingezoomd op de mobiliteitskwestie in Beringen en is er vooral ruimte voor vraagstelling en debat. Luc Savelkoul modereert.

Deze interessante informatieavond heeft plaats in OC De Buiting, Tessenderlose steenweg 18 in Paal.

De toegang is gratis en de start is voorzien om 20u.

Geïnteresseerden melden hun deelname vooraf aan denktank@paalonline.be