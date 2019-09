Opendeurdag lokale politie

Beringen - Op zondag 22 september is er de grote opendeurdag van de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo in en rond het hoofdcommissariaat in Beringen (Mijnschoolstraat 84).

Je vindt er informatie over alle diensten van de lokale politie zoals de wijkdienst, de verkeersdienst, de lokale recherche, … Maar er zijn ook tal van demonstraties, zoals die vande hondenbrigade en de politiedrones. Bezoek één de vele infostanden, het indrukwekkend voertuigenpark of neem deel aan één van de interactieve spelen (behendigheidsparcours, verkeerssimulator…). De allerkleinstenkunnen zich uitleven op één van de springkastelen of zich laten grimeren terwijl mama en papa nagenieten met een drankje.‘Het is dé ideale gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van het politiekantoor en om van dichtbij kennis te maken met onze diverse diensten’, zegt voorzitter Thomas Vints,