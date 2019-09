Beringen - Sportoase organiseert het komende weekend (14 en 15 september, telkens van 8u tot 18u) ultieme belevingsdagen. Met maar liefst 300 uur aan beleving, sport en plezier - verspreid over de 15 locaties in België- haalt Sportoase alles uit de kast om mensen (opnieuw) aan het sporten te krijgen en gezondheid centraal te stellen.

September is de ideale kans om de draad terug op te pikken en wordt zelfs aanzien als ‘the-new-january’ als goede- voornemens- maand. Tijdens de Sportoase Experience days staan niet enkel de groepslessen in de kijker maar is iedereen, jong of oud, beginnend of geoefend sporter, welkom om het ganse aanbod kosteloos te ontdekken.

Kinderanimatie (in en naast het water) en vrije demolessen staan op elk Experience-programma. Het exacte belevingsprogramma per Sportoase vestiging is terug te vinden op de website www.sportoase.be

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp kan u altijd terecht bij Michaël Schouwaerts – Algemeen Directeur Groep Sportoase – 0475/85.35.85.