Woensdagmarkt verhuist vanaf nieuwjaar

Beringen - Vanaf januari starten de werken aan de Koolmijnlaan/Collegestraat, waardoor de wekelijkse markt moet verhuizen. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de woensdagmarkt tijdens de werken in het centrum te verplaatsen naar de O.L. Vrouwstraat – Stadswal – Brouwersstraat. Het gedeelte markt in de Hoogstraat blijft behouden.

“Deze locatie is gekozen na de vraag van de marktkramers om zo kort mogelijk bij het centrum te blijven,” zegt schepen Werner Janssen. “Ook de handelszaken en horeca zijn hier tevreden mee.”

In deze straten zal er een parkeer- en stationeerverbod zijn vanaf woensdag 6.00 tot 14.00 uur. Ook doorgaand verkeer, met uitzondering van de marktkramers, zal niet mogelijk zijn.

De bewoners van de Hoogstraat, O.L. Vrouwstraat, Stadswal, Kruiwagenstraat en Brouwersstraat kunnen best op dinsdagavond hun auto’s parkeren op de speelplaats van de oude VTI gebouwen of de parking aan parking De Step.

De Burgemeester Geyskensstraat wordt op woensdag éénrichtingsverkeer komende van de Nijverheidsstraat. Wegrijden kan enkel via de Brugstraat. Zo zullen de schoolgaande kinderen die met de wagen worden afgezet toch nog veilig op school geraken.

Als de werken afgerond zijn zal de markt terug naar het centrum verhuizen.