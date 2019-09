Straf! School met lef start verbouwingswerken

Beringen - Beringen-Mijn. Basisscholen Het Mozaïek en De Horizon bouwen een nieuwe school onder de naam STRAF! School met lef. Het letterwoord STRAF bevat de vijf krachtlijnen waarop de visie van de werking is gebaseerd: Samen werken aan de Toekomst van alle kinderen, met Ruimte voor de talenten van elke leerling, die Anders mag zijn en Fier op zichzelf en de school. De doordachte visie wordt nu al in beide scholen toegepast. De leerlingen en hun leerkrachten zijn alvast voorbereid op de toekomstige verhuis naar hun nieuwe locatie.

Op de historische site van be-MINE wacht ons een uniek gebouw, dat volledig wordt gerenoveerd. De ondergrondse mijndrukte van weleer zetten we bovengronds verder. Een symbolisch en blijvend eerbetoon aan de noeste arbeid van duizenden mijnwerkers. We zijn bijzonder dankbaar dat onze school de site van be-MINE mag versterken.

“be-MINE is erg opgetogen met de komst van de nieuwe school. Het is een ambitieuze keuze van het schoolbestuur om het bestaand beschermd mijnpatrimonium op een vernieuwende manier, met respect voor het rijke verleden, te herbestemmen en zich alzo te vestigen op be-MINE. De school zal ingebed worden in het hart van de be-MINE site, waarbij ze haar educatief project verder kan uitrollen te midden van erfgoed en natuur. De komst van meer dan 400 leerlingen, leerkrachten en directies zal de bestaande sport-, winkel- en horeca infrastructuur, die allen op wandelafstand gesitueerd zijn, verder versterken en zal leiden tot nieuwe verfrissende initiatieven ter herbestemming van het historisch erfgoed” stelt Jeroen Huysmans.

Schepen van onderwijs An Moons voegt toe: “Met de komst van Straf! School met lef op be-MINE houden we ons mijnverleden levendig voor volgende generaties. Net zoals in de mijn is het gevoel van verbondenheid in dit project zeer groot. Niet enkel de basisscholen verenigen zich in Straf! School met lef. Ook onze stedelijke buitenschoolse kinderopvang De Bengeltjes en de brede school de Terrilling krijgen hier een belangrijke plaats. De unieke en inspirerende mijnomgeving biedt heel wat kansen op vlak van talentontwikkeling en vrijetijdsparticipatie. Zo wordt er een avontuurlijke speelomgeving ingericht, waar ook de lokale gemeenschap gebruik van kan maken. Ook kunst krijgt, via het Kunstkuur project ‘Straf-werk maken’, een plaats in de school om zo alle leerlingen met cultuur in contact te brengen.”

Nicole Verweyen, voorzitter van het bestuurscomité, An Moons, schepen van onderwijs, en Jeroen Huysmans, algemeen directeur van be-MINE, kondigden op donderdag 12 september de start van de werken aan het voormalige badzalencomplex aan. De werken worden uitgevoerd door de firma Renotec.

"Als alles volgens plan verloopt, brengen volgend schooljaar ruim vierhonderd leerlingen en hun leerkrachten nieuw leven op be-MINE. Toekomst en verleden glijden ineen. Een mooie symbiose", zeggen.directeurs Indra Monten en Esther Elsen.