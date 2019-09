Commerce op de cté

Beringen - Nog tot zondag 15 september kan je in het Casino terecht voor de tentoonstelling 'Commerce op de cité' van de erfgoedvereniging Citévolk Spreekt.

Erfgoedvereniging Citévolk Spreekt heeft weer een knappe en boeiende tentoonstelling uitgewerkt. Deze keer hebben de leden gewerkt rond de middenstand van Beringen-Mijn. In de jaren ’50 en ’60 kende de cité een bloeiende handelskern maar ook in de jaren ’70 en ’80 was de Koolmijnlaan en de Stationsstraat nog een begrip waar de commerce welig tierde. Na de sluiting van de mijnen veranderde ook de handel op de cité. Veel Turkse ondernemers namen de plaats in van Vlaamse handelaars. Vandaag is de cité een boeiende mix van ondernemerschap.

In deze tentoonstelling ‘Commerce op de cité’ worden ruim 400 oude foto’s getoond van de boeiende en bloeiende commerce op de cité van Beringen-Mijn. De zoektocht van Citévolk Spreekt heeft weer een hele reeks parels opgeleverd. Naast foto’s zullen er ook allerlei attributen uit de tijd van toen te zien zijn. Nostalgie troef met oude blikken dozen, namaakartikels van kruideniers, emailplaten en kappersattributen.

Nog oude foto’s?

Mensen die nog foto- of beeldmateriaal hebben over winkels, handelaars, zelfstandige beroepen, kunnen dit meebrengen naar de tentoonstelling. Het wordt ter plaatse ingescand.

Boeken

Het boek ’30 jaar mijnsluiting Beringen’ van Hans Put, één van de medewerkers van Citévolk Spreekt, zal tijdens de expo te koop zijn. Ook is het boek ‘Diep’ De mijnologen van Johan Veldeman is nog te koop.