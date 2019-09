Beringen - Op donderdag 12 september om 20.00 uur in de bib vertelt Leander Vandievel een eerlijk en taboeloos verhaal over kanker als ex-kankerpatiënt en als bedenker/scenarist van Gevoel voor tumor.

In deze lezing praat hij met een lach en een traan over hoe het is om kanker te krijgen en hoe dat je hele bestaan én dat van iedereen om je heen op zijn kop zet. Tegelijk probeert hij zo om patiënten maar ook de artsen en zorgkundigen van de toekomst een beter beeld te geven van wat kanker nu echt met een mens doet.

Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.

Schrijf je in via bibliotheek@beringen.be, via T 011 45 08 10 of aan de infobalie van de bib.