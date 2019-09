30 jaar mijnsluiting

Beringen - 30 jaar geleden, op 28 oktober 1989, sloot de steenkoolmijn van Beringen haar deuren. Een belangrijk historisch feit dat stad Beringen tussen 7 september en 28 oktober zal herdenken met een gevarieerd cultuurprogramma. De cultuurdienst en CC Beringen bundelden hiervoor de krachten met verschillende verenigingen en kunstenaars.

Burgemeester Thomas Vints: “Het mijnverleden zorgde voor welvaart en groei. Tussen 1922 en 1989 werd in Beringen meer dan 79 miljoen ton steenkool bovengehaald. In 1948 werkten 6.796 mensen in de Beringse mijn. De sluiting bracht heel wat socio-economische uitdagingen met zich mee die het beleid van onze stad hebben mee bepaald.”



“Beringen onderging een hele transformatie, maar het mijnverleden is nog sterk aanwezig. De mijnsite krijgt als be-MINE nu een eigentijdse herbestemming. Zonder mijn zou Beringen niet het Beringen van vandaag zijn. Het mijnverleden maakt deel uit van de familiegeschiedenis van vele Beringenaren, en bepaalt mee de identiteit van onze stad. Ook onze multiculturele samenleving is onlosmakelijk verbonden met ons mijnverleden”, aldus Thomas Vints.



“Cultuur inspireert, ontroert en brengt mensen samen, net zoals de steenkoolmijn dat deed en vandaag nog steeds doet. Onze ambitie is dan ook om met dit herdenkingsprogramma een zo breed mogelijk publiek te laten genieten van ons mijnerfgoed”, vertelt schepen van cultuur en erfgoed An Moons.

Schepen An Moons: “De grote respons op onze oproep voor projecten toont aan dat ons mijnverleden nog steeds veel mensen inspireert. De projecten zijn een eerbetoon aan de vele, hardwerkende mijnwerkers en aan het vakmanschap in de mijn. We hopen dat het gevoel van verbondenheid van destijds ook in de projecten tot uiting komt. Ook willen we ons prachtig bouwkundig mijnerfgoed (o.a. de mijngebouwen, kathedraal, tuinwijken, Kioskplein, Casino, park, terrils) in de schijnwerpers zetten.”

Het herdenkingsprogramma wordt op 7 september om 19.30 uur officieel geopend in het Eeuwfeestgebouw met de expo ‘KOOL’, met een mix van beeldend werk en poëzie die de diversiteit in en rond de mijn weerspiegelt. In de aanloop van dit openingsmoment opent die dag in het Casino om 14 uur ook al de expo ‘Commerce op de cité’ van Citévolk Spreekt.

In het kader van de Mijnhapping, een initiatief van Toerisme Beringen vzw, vinden er dat weekend ook tal van initiatieven plaats in het teken van 30 jaar mijnsluiting: een sfeervolle avondwandeling langs de mijngebouwen met unieke lasershow, de expo’s ‘Sluitertijd’ en ‘Mijnwerkers, een vak apart’, ‘Slagkracht’ op de Avonturenberg, de openluchtfilm ‘Marina’ op het Kioskplein en vele andere activiteiten. De mijngebouwen en het Mijnmuseum zijn dan ook open.

Maar ook de weken nadien zijn er verscheidene initiatieven die de moeite waard zijn. Film- en boekvoorstellingen, expo’s, workshops, muzikale odes, rondleidingen en andere bijzondere activiteiten brengen je op een originele manier weer terug naar ons mijnverleden. Op zondag 27 oktober wordt de herdenking feestelijk afgesloten in het Casino.



Meer info over de talrijke activiteiten kan je terugvinden op www.ccberingen.be/30jaarmijnsluiting.