Spectaculaire lasershow op mijnsite

Beringen - Op zaterdag 7 en zondag 8 september krijgt het mijnerfgoed in Beringen weer alle aandacht. Dit jaar zelfs een tikkeltje meer, want het is 30 jaar geleden dat de mijn van Beringen haar deuren moest sluiten. Het wordt een eervolle herdenking met op zaterdagavond een avondwandeling langs verlichte mijngebouwen en een spectaculaire lasershow als slot. Op zondag kan je de mijngebouwen bezoeken en is er straattheater, animatie en muziek. Welkom op het grootste gratis volksfeest voor het hele gezin!

Wie deze week door Beringen rijdt, kijkt ongetwijfeld even raar op. Heldere laserstralen schijnen aan de hemel boven be-MINE. Vanuit de schachtbok naar de Mijnkathedraal, het Casino, de koeltorens en de Avonturenberg. “Hiermee willen we de mensen alvast warm maken voor wat er staat te gebeuren tijdens de Mijnhappening”, aldus Werner Janssen, schepen van toerisme. “Zo zal er op zaterdagavond een wandeling zijn langs verlichte mijngebouwen en herdenken we 30 jaar mijnsluiting met een spectaculaire lasershow”.

Voor de avondwandeling op zaterdag 7 september kan iedereen vanaf 19.00 uur verzamelen op het Kioskplein. Daar is het nog even terrassen, iets proeven in het multicultureel smakendorp of genieten van de animatie. Tussen 20.00 en 21.00 uur kan je vertrekken voor de wandeling. De route loopt langs het Casino, het Kioskplein, de Avonturenberg, de mijngebouwen en naar het mijnterrein. Goed voor een uurtje magische sfeer met onderweg animatie en muziek!

“Het hoogtepunt van de tocht is ongetwijfeld de lasershow om 22.00 uur”, weet Werner Janssen, “Op het gebouw van het Mijnmuseum zal met lasers een verhaal verteld worden waarin de mijnwerker centraal staat”. Uniek en nog nooit eerder vertoond in Beringen. De avond wordt afgesloten waar hij begon met een ijzersterk optreden van ‘Bar Clochard’ om 22.30 uur op het Kioskplein.