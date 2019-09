Hans Put presenteert boek '30 jaar mijnsluiting'

Beringen - Hans Put is een freelance reporter en fotograaf. De oude mijnsite en het huidige be-MINE zijn al 30 jaar een inspiratiebron voor Hans als fotograaf. Bij gelegenheid van 30 jaar mijnsluiting presenteert hij een boek rond dat gebeuren. Het boek brengt een reeks van 30 archieffoto’s gemaakt door Hans na de mijnsluiting. Het boek wordt in première voorgesteld op zaterdag 7 september van 15u tot 18u in CC Casino Beringen tijdens de expo ‘Commerce op de Cité’ van Citévolk Spreekt.

“De Beringse freelance reporter en fotograaf, Hans Put, legt het mijnverleden vast en brengt daarbij ook zijn eigen verhaal: de fascinatie voor het prachtige erfgoed in Beringen en van de mensen die er wonen. Hans groeide op in de schaduw van de Beringse mijn. Als kind woonde hij in een nieuwe wijk in de Hoevestraat en vol bewondering keek hij naar de imposante gebouwen van de Beringse mijn. Als tiener ging hij stiekem gluren achter het muurtje in de buurt van hotel Modern hoe de Rijkswacht en de oproerpolitie de mijnwerkers in bedwang wilden houden tijdens de roemruchte stakingen. Maar de Limburgse mijnen gingen onherroepelijk dicht. Hans geniet van wandelen en van snuisteren op de mijnsite. Hij houdt van zijn buurt en van de mensen. Dat zie je in zijn foto’s. Met sterke composities, de juiste belichting en kleur geeft hij zijn foto’s uitstraling en karakter. De geschiedenis en het erfgoed van de Beringse mijn kleurt ook zijn beroepsleven. In 2001 maakte Hans voor TV Limburg de tv-reeks ‘100 jaar steenkool’. Hij dook hiervoor in het Rijksarchief van Hasselt waar tientallen films van de KS videodienst lagen opgeslagen. Voor Toerisme Limburg werkte hij in 2015 als researcher mee aan de app Mijnverhaal, een opdracht van Impuls Communicatie in samenwerking met Nexwork, Medialife en regisseur Stijn Coninx”, vertelt kunstenares Marijke Henkens als inleiding in het boek.

Met het project ’30 jaar mijnsluiting’ brengt ook het stadsbestuur een ode aan de vele hardwerkende mijnwerkers, aan het vakmanschap in de mijn."Dit boek is daar alvast een mooi voorbeeld van. Wij zijn blij dat Hans Put jou in zijn boek meeneemt op een nostalgische rit doorheen onze mijngeschiedenis, waarin elke etappe een sprekend beeld is, een boeiend verhaal. Een verhaal dat we niet mogen vergeten, ook niet na 30 jaar mijnsluiting. Want ons erfgoed telt”, vertellen An Moons, schepen van cultuur en erfgoed en Thomas Vints, burgemeester.