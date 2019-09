Expo KOOL in eeuwfeestgebouw

Beringen - 30 jaar is het geleden dat de steenkoolmijn van Beringen haar deuren sloot. Om dit te herdenken gaan er tal van activiteiten door in september en oktober 2019. Eén daarvan is de tentoonstelling KOOL met poëzie en beeldende kunst rond het mijnverleden van 8 tot 29 september in het eeuwfeestgebouw. Open op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur Toegang: gratis

De tentoonstelling vindt plaats in het eeuwfeestgebouw, een logementshuis dat in 1930 gebouwd werd in opdracht van de steenkoolmijn. Eenmalig gaat er in dit tot de verbeelding sprekende gebouw een tentoonstelling door met tussendoor poëzie. De kunstenaars zijn: Ahmet Akay, Ida Beerten, Staf Beerten, Monique Beuckelaers, Denis Bleuckx, Linda Blokken, Jos Bollen, Dirk Boulanger, Iris Braunsteffer, An Claeys, Camelia Davidescu, Stefanie De Bakker, Deborah De Haes, Peter Deleu, Claude Dendauw, Patrick De Vlieger, Mariejo Drees, Sonja Engelen, Albertine Eylenbosch, Mimi Festjens, Paul Frison, Marc Gielen, Alex Gybels, Marc Hendrickx, Carlo Henkens, Ivo Henkens, Marijke Henkens, Xavier Huygen, Magda Huygens, IKe, Freddy Kaerts, Gabriëlle Kerkhofs, Gaby Kestens, Ine Lammers, Guido Luckermans, Guido Massoels, Ben Nys, Herwig Nulens, Zjeeke Polleunis, Annie Postelmans, Gust Put, Hans Put, Lambert Reynders, Magda Reykers, Gwen Rotsaert, Gerda Schroeten, Skawager, Maartje Smeyers, Rian Sourbron, Chantal Spiritus, Steve Spruyt, Frow Steeman, Tapiaco, Marjan Terryn, Ani There, Jonathan Vaes, Lut Valkenborgh, Lian Van Brakel, Jean Pierre Van De Leur, Tejo Van den Broeck, Kristine Vandegaer, Jos Vandeneynde, Els van der Leede, An Vanderlinden, Thijs Van der Linden, Winnie Vandeweghe, Tess Van Deynse, Wendy Van Geel, Bart Van Krunkelsven, , Ivah Vanlimbergen, Luc Van Loock, Tuur Vanthoor, Jonny Vekemans, Helena Lambert-Verherstraeten, Walter Vranken, Diana Wynants.Kristel Dewaele, Paul Frison, Jens Meijen, Ben Nys, Edith Oeyen, Luce Rutten en Koen Snyers zorgen voor de poëzie.

De opening van de tentoonstelling KOOL vindt plaats op zaterdag 7 september 2019 om 19.30u. Schepen An Moons leidt de tentoonstelling in. Aansluitend kan je genieten van gedichten voorgedragen door Kristel Dewaele, Paul Frison, Jens Meijen, Ben Nys, Edith Oeyen en Koen Snyers, inspirerende beeldende kunst, cellomuziek door Bert Maesen en natuurlijk mag de putcervela en het koolputtersbier niet ontbreken.