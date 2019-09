Engie Street Heroes: pannavoetbal

Beringen - Op 4 september is het sociaal voetbalproject Engie Street Heroes van 14 tot 17 uur te gast in het Mijnstadion en op 14 september aan het wijkcentrum op Steenveld.

Engie Street Heroes’ is een sociaal voetbalproject dat al enkele jaren loopt. Het is de grootste pannacompetitie van België met tornooien in Vlaanderen en Wallonië, waar jongeren gratis aan kunnen deelnemen.

Pannavoetbal wordt gespeeld in een ovale of ronde buitenarena omringd met boarding.

In elke match, die telkens 3 minuten duurt, speelt men 1 tegen 1 of 2 tegen 2. De winnaar is degene die de tegenstrever een panna zet ( = bal door benen van tegenstrever spelen en vervolgens bal controleren) of de meeste doelpunten maakt.

Pannavoetbal combineert de waarden van de sport én multi-etnische straatcultuur.

De voorrondes/kwalificatierondes van dit pannavoetbaltornooi vinden plaats in meerdere steden in België.

“Dit jaar hebben wij voor de eerste maal een kwalificatieronde naar Beringen gehaald,” aldus Jessie De Weyer, schepen van jeugd en wijkontwikkeling. “Voor deze editie werken we samen met Leopoldsburg. Wij organiseren 4 voorrondes, 2 in Beringen en 2 in Leopoldsburg en er zal gespeeld worden in 4 categorieën. De deelname is gratis.”



Data en locatie van de 4 voorrondes:

4/9 Mijnstadion Beringen - Stadionlaan Beringen

11/9 aan de terreinen van KESK Leopoldsburg – Heidestraat Leopoldsburg

14/9 aan het wijkcentrum Steenveld – Nachtegaalstraat/Roerdompstraat Beringen

18/9 aan de kiosk aan de kerk in Leopoldsburg – Kastanjedreef Leopoldsburg



4 categorieën:

U13 jongens ( geboren 2006 of later )

U16 jongens ( geboren in 2005, 2004, 2003 )

16+ jongens ( geboren in 2002, 2001, 2000, ….. )

Meisjes - 30 jaar ( geboren in 1989 of later )



Inschrijven kan steeds ter plaatse vanaf 13.15 uur.

Start van de wedstrijden is 14.00 uur (tot 17.00 uur).