Eddy Vandepoel presenteert 'Dubbelmoord'

Beringen - Zaterdag, 14 september a.s., brengt filmteam FOCUS HISTORY in het Casino van Beringen-Mijn (Kioskplein 25) zijn nieuwste project in première: de oorlogsdocumentaire 'Dubbelmoord – De Dood van Twee Grootvaders in 1944'. De vertoning start om 19.30 u.. Toegangsprijs: 7 euro.

De film reconstrueert de zoektocht van Rudi en Alex, twee kleinzonen van respectievelijk Louis Horemans (verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog) en Alexis Van Geel (beticht van collaboratie met de Duitsers). Louis en Alexis werden in het laatste bezettingsjaar allebei doodgeschoten, de eerste door de Duitsers in het kamp van Breendonk, de andere door partizanen in Tongeren. Hun kleinzonen wisten amper iets van wat hun grootvaders hadden meegemaakt en filmteam Focus History zocht met hen het hele verhaal uit. Dat leverde beklijvende bezoeken, ontmoetingen, ervaringen en momenten op. 'Dubbelmoord' toont onomstotelijk aan dat nuances in een moeilijke oorlogsmaterie van het grootste belang zijn, en dat in een oorlog iedereen de dupe is, zowel de verliezers als de overwinnaars.

Filmteam Focus History werd gesticht door Eddy Vandepoel (Paal) en kwam in 2003 voor het eerst in de belangstelling met de oorlogsdocumentaire “Mei '44”, waarin de bombardementen op Beverlo en Leopoldsburg centraal stonden. Anno 2006 volgde “Verzet en Vergelding” met getuigenissen van Limburgse verzetslui die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen belandden. Drie jaar later werd “De Ramp van Tessenderlo” ingeblikt, de reconstructie van de ontploffing van de chemische fabriek in Tessenderlo in 1942. In 2010 publiceerde Focus History het boek annex dvd “Max De Vries, Partizaan voor het Leven”, de biografie van verzetsman Max De Vries uit Wellen.Het was de ontmoeting met deze imponerende figuur die uiteindelijk tot de samenstelling van 'Dubbelmoord' zou leiden.

Geïnteresseerden kunnen tickets bestellen door 7 euro per persoon over te schrijven op bankrekening BE58 8601 0873 7079 van Focus History. Met vermelding van je naam en het aantal personen. De tickets zullen klaarliggen aan de balie op 14 september bij de première. Er zullen die avond ook DVD’s verkrijgbaar zijn van de film Dubbelmoord, De Ramp van Tessenderlo, Verzet en Vergelding en Mei ’44, alsook de biografie van Max De Vries.

Meer info op website: www.FocusHistory.be