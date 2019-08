Pukkelpop nachtbussen

Beringen - Vanuit Beringen kan je vlot met de lijnbus naar Pukkelpopl in Kiewit reizen. Via de routeplanner (www.delijn.be) van De Lijn kan je snel achterhalen welke buslijnen en welke opstapplaatsen je best kan gebruiken. Op vertoon van een geldig PKP19-ticket is jouw busreis vanuit Beringen naar Kiewit trouwens helemaal gratis.

Maar er is meer. Dankzij de financiële tussenkomst van het stadsbestuur en van de provincie Limburg legt De Lijn ook dit jaar opnieuw nachtbussen in van Kiewit naar Beringen. “Festivalgangers uit Beringen kunnen gratis van deze nachtbussen gebruikmaken,” aldus schepen van jeugd Jessie De Weyer. “Dit jaar zal er zelfs een tweede lijn worden ingelegd die ook op het grondgebied van Paal passeert. Op die manier zullen festivalgangers van al onze deelgemeenten terug thuis geraken na afloop van de festivaldag.”



De nachtbus 52-58 stopt in Beringen aan volgende haltes:

Koersel Smeetshoevenstraat

Koersel Schrikheide

Koersel Windmolenstraat

Koersel Asberg

Koersel Gemeentehuis

Koersel Meigoorstraat

Koersel Kegelveld

Koersel Trompetstraat

Koersel Steenveld

Beringen NMBS Station

Beringen Schutterstraat

Beringen Graaf van Loonstraat

Beringen Bogaersveld

Koersel Posthoorn

Koersel Beringen Mijnen

Beverlo Kerkstraat

Beverlo Tuinwijk

Beverlo Ringlaan

Beverlo Centrum

Beverlo Kerkhof

Beverlo Braamstraat



De nachtbus 91 stopt in Beringen aan volgende haltes:

Paal Nieuwenhof

Paal Riethof

Paal Bleukstraat

Paal School

Paal w/n Tessenderlo

Paal St. Sebastiaan

Paal St. Jorisstraat

Paal Deurnestraat

Paal Wilbroek