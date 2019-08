Beverlo viert Halfoogst met bier en proevertjes

Beringen - Bier, proevertjes, animatie en muziek. Met deze vier thema’s pakt de organisatie van de Halfoogstfeesten in Beverlo op 10 en 11 augustus uit.

"Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd muziekprogramma samengesteld waar zowel jong en oud hun gading in gaan vinden. Kom dus zeker de sfeer opsnuiven en met de heupen wiegen op de zomerse soundtracks van DJ’s en bands", zegt schepen Werner Janssen.. “De Halfoogstfeesten in Beverlo zijn natuurlijk meer dan muziek alleen. Zaterdag is er naast het podiumgebeuren ook de avondmarkt. Zondag kunnen de vroege vogels rond snuisteren op de rommelmarkt en verder kan je ook nog prachtige bolides bewonderen van het oldtimertreffen. Aan eten en drank ook geen gebrek. De preuverkesmarkt was vorig jaar een gigantisch succes en ook dit jaar staan er weer verschillende foodtrucks lekkers te verkopen. De Halfoogstfeesten staan hier in de omstreken ook bekend om eens een lekker biertje te proeven. Aan de langste toog kunnen de bierliefhebbers hun hart ophalen aan een brede waaier van bieren. Wie liever iets zoeter verkiest, kan natuurlijk altijd een cocktail of mocktail bestellen aan de cocktailbar."

Verder voorziet de organisatie ook de nodige animatie waar vooral kinderen zich zowel zaterdag als zondag kunnen uitleven bij de verschillende workshops en fratsen van Pi & Po.

Voor de rommelmarkt moet je niet op voorhand inschrijven, je kan gewoon bij de start van de opbouw om 7 uur aansluiten. Als je minder dan 6 meter gebruikt betaal je 3 euro en voor minder dan 12 meter betaal je 5 euro.