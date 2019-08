Beringen lid van Mayors for Peace

Beringen - Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten van over heel de wereld die pleiten voor nucleaire ontwapening. Deze organisatie, waarvan ook de stad Beringen lid is, werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki.

“Beringen is sinds 2005 lid van dit netwerk,” laat burgemeester Thomas Vints weten. “Net zoals tal van andere steden en gemeenten werd onze stad in het verleden ook geconfronteerd met het leed van Wereldoorlog 1 en 2. Al decennialang herdenken en eren we de Beringse slachtoffers, maar evenzeer getroffenen wereldwijd”.

Mayors for Peace telt 7.772 aangesloten steden komende uit 163 landen. In België zijn 375 steden en gemeenten lid van het netwerk. De stad Ieper functioneert sedert vorig jaar op vraag van burgemeester Matsui van Hiroshima als ‘lead city’ voor België. Vanuit deze functie heeft de Ieperse burgemeester Talpe het initiatief genomen om alle leden van het netwerk op te roepen om deel te nemen aan een gezamenlijk initiatief dat visibiliteit geeft aan het netwerk en dit naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking van de atoomaanvallen op de steden Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus.

Stad Beringen neemt deel aan dit initiatief en zal de Mayors for Peace vlag hijsen aan het Administratief Centrum op dinsdag 6 augustus om 8.15 uur en de vlag strijken op vrijdag 9 augustus om 11.02 uur.

“Op deze manier willen we niet alleen mee helpen om het netwerk visibiliteit te geven maar krijgt het engagement binnen het netwerk Mayors for Peace ook concreet vorm,” zegt burgemeester Thomas Vints.