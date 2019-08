Fundels-app voor op vakantie

Beringen - Geen zin om deze zomer te sleuren met kinderboeken en spelletjes op reis? Dankzij Fundels heb je jouw favoriete boekjes, via je smartphone of tablet, altijd bij de hand. Zo spaar jij plaats uit in je reiskoffer.

Schepen Jessie De Weyer vertelt: “De bib van Beringen biedt je Fundels aan voor de allerjongsten tot en met 8 jaar. Fundels zijn bestaande prenten- en leesboeken die digitaal en op een interactieve manier tot leven komen.”



De focus van deze digitale prentenboeken ligt op de combinatie van spelen en leren door elk digitaal boek aan te vullen met een aantal activiteiten waarbij het boek centraal staat. Zo kan je (klein)kind digitaal tekenen in de tekenhoek van deze app, kan je in de theaterhoek het verhaaltje naspelen en kan je via memory-spelletjes, zoek-de-verschillenspelletjes,… nog meer leesplezier en –beleving stimuleren.

Maak je keuze in de digitale bibliotheek van de Fundelsapp, download de boekjes en beleef ze offline waar en wanneer je maar wil. Geen probleem dus als je even zonder wifi zit.

Fundels-boekjes leen je door in te loggen met een MijnBibliotheek-profiel of door een QR-code in te scannen in de bib. Als extraatje geniet je als bibliotheekbezoekers van extra uitleningen tijdens de schoolvakanties.

Download en ontdek de nieuwe app Fundels nu, thuis of in de bibliotheek.