Drie dagen Paal op Stelten

Beringen - Het zomerfestival Paal op Stelten op 2, 3 en 4 augustus kan weer rekenen op een sterke affiche. De hoogdag is op zondag met o.a. Laura Tesoro, Lil’ Kleine (NL), Milow en Killer Queen (UK). Zaterdag staan ninetieslegendes Sven Van Hees, Pat Krimson en M.I.K.E Push op het podium. Guy Swinnen is rocker van dienst op vrijdag.

Het belooft weer een groot feest te worden. De formule blijft ongewijzigd: rock op vrijdag, dancebeats op zaterdag en pop op zondag.



Eén van de headliners op zondag is Milow. Deze symphatieke singer-songwriter staat niet voor de eerste keer op het podium in Paal. De vaste festivalgangers zullen het zich nog levendig herinneren: tijdens de uitgeregende editie in 2008 gaf Milow zijn fans alsnog een ijzersterk optreden. Dit jaar maakt hij ongetwijfeld het mooie weer op Paal op Stelten!



Rijzende ster Laura Tesoro mag net voor Milow aan de bak. Haar nieuwste single ‘Up’ is nog maar net gereleased en dit jaar verschijnt ze – net als Milow - in Liefde Voor Muziek.



Paal op Stelten vond over de grens de beste Queen-tributeband ter wereld: Killer Queen (UK). De gelijkenis van zanger Patrick Myers en Freddie Mercury is beangstigend! De flamboyante artiest die tijdens zijn live optredens de show wist te stelen met zijn excentrieke verschijning, lijkt opnieuw tot leven te zijn gebracht.



Met Lil’ Kleine staat de op Spotify meest beluisterde Nederlandse artiest op het podium. Hij is gekend van nummers als ‘Miljonair’ en ‘Loterij’. Bovendien is hij de eerste Nederlandse rapper ooit die solo in de Ziggo Dome zal staan. De immens populaire band #LikeMe en de beste partyband van het land Soulbrothers vervolledigen het programma op zondag.



Zaterdag wordt het podium van Paal op Stelten een dancetempel met Pat Krimson en M.I.K.E Push. Michael Schack is dan weer DJ én drummer. Hij brengt zijn versies van de grootste hits van vroeger en nu. Merlo, winnaar van de MNM DJ contest 2018, opent de avond, loungekoning Sven Van Hees zorgt met zijn chill sound voor dat zomers gevoel en een lokale DJ zal de avond afsluiten.



Guy Swinnen is headliner op vrijdag, waar het programma zich richt op rockbands. Op hetpodium staan ook Boulevard Vinyl, Along comes Mary en Knight Shift.

Info en tickets www.palopstelten.be