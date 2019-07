Kate Ryan, De Mens en Fixkes op Engie Parkies

Beringen - Ook in augustus hebben nog een aantal concerten plaats op donderdagavond in het Park van Beverlo. Op 1 augustus treedt Kate Ryan als eerste in de rij op. Later volgen De Mens en Fixkes.

Werner Janssen, schepen van evenementen: “Dankzij de steun van het stadsbestuur zorgt vzw Divers tot en met 15 augustus voor een gratis familiefestival met een divers en gevarieerd ‘belevingsaanbod’. We willen de inwoners verrassen in hun eigen stad met een muzikaal aanbod. Kom dus samen met familie, vrienden, buren en kennissen genieten van een bijzondere avond.”



1 augustus: Kate Ryan

8 augustus: De Mens

15 augustus: Fixkes