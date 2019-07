Primeur voor België: hondenbar op be-MINE

Beringen - Van vrijdag 19 juli tot en met zondag 4 augustus kunnen baasjes samen met hun trouwe viervoeter terecht bij de eerste hondenbar in België. Het terras met gedeeltelijke overkapping is te vinden op de be-MINE site langs duikcentrum TODI en biedt hapjes en drankjes aan voor zowel baasjes als honden. Vanop het terras hebben bezoekers een mooi uitzicht op het industrieel erfgoed van de koolmijn en de terrils.

“We gaan vooral voor beleving”, weet organisator Stefan Vranckx. “De hondenbar staat voor lekkere dranken en snacks voor baasje én hond, allemaal geserveerd aan tafel. Zo is er hondenbier, hondenfrietjes met mayonaise, hondenpizza en nog veel meer. We gaan vooral voor synoniemen, pintje voor de baas, pintje voor de hond. Kortom, een terras waar alle honden welkom zijn.”

Het speelse format voldoet aan de vereisten van het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen). Zo verloopt de bereiding voor en de bediening van baasjes en honden volledig gescheiden. Aanwezige honden krijgen bij aankomst meteen een kom water aan tafel. Daarna bestellen bezoekers hapjes en drankjes bij team ‘baasjes service’. De lekkernijen voor baasjes en honden worden apart aan tafel gebracht door een ober van team ‘baasjes service’ en team ‘honden service’. Dat strikt gescheiden systeem is uniek in België.

Daarnaast is ook de omgeving van de hondenbar dog proof. De tafels van de Hondenbar staan drie meter van elkaar opgesteld om stress bij de honden te vermijden. Verder werkt de Hondenbar enkel met speciaal aangepaste muziek waarbij bepaalde tonen werden verwijderd. Tot slot biedt de unieke site de mogelijkheid om samen een bewegwijzerde wandeling te maken. Daarbij is er de keuze tussen verschillende afstanden. Enkele wandelroutes lopen over beide terrils die een prachtig uitzicht bieden over de regio. Wandelkaarten zijn beschikbaar bij de Hondenbar en dienst toerisme.