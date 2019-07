Erhan Demirci op Speelplaats Lutgart

Beringen - De Lutgart site is sinds 2 weken de nieuwe place-to-be van Beringen. Pop-up zaakjes zoals Hen Hen, Barraca of Manana Manana zitten elke dag vol, maar ook zomerbar Speelplaats draait op volle toeren. Elke week worden er nieuwe evenementen aangekondigd en hun zomerprogrammatie ziet er best wel indrukwekkend uit. Donderdag 18 juli is er een optreden van Erhan Demirci gepland.

Van komedie tot dance, van film tot rockbands. Het is duidelijk dat Between The Hills vzw nog lang niet moe was na het succesvolle Putrock Festival.

Speelplaats opende op 4 juli de deuren met een zinderende openingsreceptie. De dag erna werd vol de kaart van de jeugd getrokken met een uitverkocht hiphop feestje in de oude refter. De Belgische dj Faisal zorgde voor een geweldige sfeer. De week erop was het de beurt aan lokale legende Rocco Di Turi om de Speelplaats in te pakken. Hij bracht chique volk met zich mee met maar liefst 3 bandleden van The Sore Losers.

Komende weken blijven ze dan ook op dit tempo verder gaan. Donderdag 18/7 komt komiek Erhan Demirci langs en 2 dagen erna op zaterdag 20/7 staat de populaire Belgische rapper Safi op het programma. Eind juli is er nog plaats voor film (donderdag 25/7 – The Sound Of Belgium) en dj’s (zaterdag 27/7 - Local dj-night). Toegang voor alle events is trouwens gratis. Vervolgens zijn er ook al een aantal shows in augustus aal bekend: op 3/8 staat voormalig The Voice-winnaar Glenn Claes op hun podium en de week erna op 10/8 vieren de gitaren feest met bands The Hourglass Instinct en Wallfish. Als slotfeest van de zomer zal de bekende house dj San Soda nog een laatste orgelpunt neerzetten. Komende weken worden er vast en zeker nog meer evenementen aangekondigd via de facebookpagina.

De zomerbar is sowieso open elke donderdag en zaterdag vanaf 18u en zondag vanaf 14u voor lekkere cocktails, streekbiertjes of frisdrankjes