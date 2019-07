Be-Mine summer: gloednieuw zomerconcept

Beringen - Na be-MINE on-ICE komt be-MINE Summer, het gloednieuwe zomerconcept van vzw be-MINE Beheer. Een kids-proof zomerbar met heerlijke cocktails, lekkere snacks en gezellige thema-avonden. Van 12 tot en met 21 juli op het evenementenplein van be-MINE.

"Een stralende zon kunnen we nog niet beloven, wel een overdekt en sfeervol terras met frisse cocktails, hartige hapjes en zweemzoete beats", zegt schepen Werner Janssen, voorzitter van be-MINE beheer.. De zomerbar is dagelijks geopend vanaf 13 uur. Op vrijdag en zaterdag tot middernacht, de andere dagen tot 22 uur.

"Het openingsweekend staat volledig in het teken van gezinnen met kinderen", vervolgt de schepen.. "Op 12, 13 en 14 juli wordt het terras van de zomerbar uitgebreid met tal van attracties voor groot en klein. Kinderen kunnen er klimmen, springen en zweven op de vele attracties. En wat is er plezanter dan een watergevecht of balanceren op een surfboard ? Het kan allemaal! Nog meer sfeer en gezelligheid tijdens het tweede weekend van be-MINE Summer. Op vrijdag 19 juli waait er ’s avonds een Italiaanse wind over het terras. De pizza’s komen vers uit de oven en de kaart wordt uitgebreid met een mooie selectie wijnen en prosseco’s uit La Bella Italia. En voor een vleugje Eros Ramazotti of Zucchero zorgt de band ‘We Two’. Zaterdag 20 juli is het cocktailavond op be-MINE Summer. De cocktails worden vakkundig shaken of stirred geserveerd door een echte bartender. Niemand minder dan DJ Buscemi zorgt voor de begeleidende beats. En dan de afsluiter, op 21 juli, onze nationale feestdag. Een oer-Belgische dag met friet-stoofvlees, een streekbiertje en echte meezingers van de L&M Band."