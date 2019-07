Lutgart wordt creatieve hotspot in centrum van Beringen

Beringen - Vanaf nu is de innovatieve en creatieve hotspot in Beringen-Centrum open. Lutgart is dé plaats voor ondernemers die willen experimenteren met een nieuw concept. Daarnaast is er ook ruimte voor ontmoeting, jeugd, cultuur en sport. De focus van deze vernieuwde site ligt op ondernemen, creëren en beleven. Het ruwe en authentieke karakter van de scholensite, de wirwar aan gebouwen en klaslokalen vormen een uniek decor als tijdelijke locatie voor winkels, horeca, kantoor- of werkruimtes.

De eerste initiatieven op de site starten begin juli met Mañana mañana: een tacorestaurant, Hen Hen: horeca en tweedehandsartikelen, BARacc: een conceptstore met koffiebar en verkoop van duurzame accessoires, Hey Rabbit design: upcycling en grafische vormgeving, Speelplaats: een creatieve zomerbar en events.

Later deze zomer starten ook nog Justice & Samir club: een kickboksclub en fitnesszaal, Dinges: barometers en vegan fast food, Luigi Raymundo: pizza en pasta, Mals Vlees: theatergezelschap en een atelierruimte voor kunstenaars.

“In totaal hebben ongeveer 60 personen zich aangemeld om iets te ondernemen op Lutgart, de ene al wat concreter dan de andere. We hadden nooit kunnen dromen dat er zo veel kandidaten zouden zijn toen we met dit idee startten. Het bewijst dat er heel wat ondernemerschap en talent zit in Beringen,” zegt burgemeester Thomas Vints.

“Er zijn nog verschillende ruimtes beschikbaar. De volgende weken trekken we wellicht nog nieuwe huurders aan

Lutgart is dé plek waar jonge of startende ondernemers terecht kunnen. Schepen Werner Janssen: “Lutgart wordt met andere woorden een plek om te testen en te proberen, bij te sturen en uiteindelijk te leren. Een boeiende plek waarmee we samen Beringen-Centrum in beweging kunnen zetten.”

Lutgart is momenteel nog niet af. De volgende maanden zal de stad nog investeren in omgevingsaanleg en aankleding. Hiervoor is een architect aangesteld die ons zal begeleiden. Zo zullen er nog een aantal gebouwen verfraaid en ‘open’ gemaakt worden om de zichtbaarheid en doorwaadbaarheid van de site te verbeteren. Er zal ook aandacht zijn voor speelelementen voor kinderen.

OP ZOEK NAAR ONDERNEMERS

Geïnteresseerd om ook te starten, te experimenteren op Lutgart? Stuur een mail naar lutgart@vastgoedbeheer.com.

Alle updates van nieuwe winkels en events kan je volgen via www.beringengroeit.be, www.facebook.com/LutgartBeringen of via www.instagram.com/lutgart_beringen.