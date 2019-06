Beringen - Beringenaren zijn best tevreden over hun stad. Zo blijkt uit de gemeente- en stadsmonitor die onlangs voor een eerste keer verscheen. Dit rapport bevat geregistreerde data en surveystatistieken in de vorm van een 200-tal indicatoren voor elk van de 308 Vlaamse gemeenten en steden

Beringen is een stad die groeit. In de periode van 2017 tot 2025 wordt de bevolking verwacht te groeien met 6,7 %. Er is vergroening en vergrijzing. Er zijn zaken die goed zijn of goed gaan, er zijn zaken die beter kunnen. In dertien ‘dashboards’ kan je veel inzichten terugvinden rond armoede, cultuur en vrije tijd, demografie, financiën, mobiliteit, natuur, milieu en energie, ondernemen en werken, onderwijs en vorming, overheid, ruimte en infrastructuur, samenleven, wonen en woonomgeving, zorgen gezondheid.

Meer weten?

Het volledige rapport staat op www.beringen.be/rapport_beringen.pdf

of je kan aan de slag met de interactieve toepassing op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be.