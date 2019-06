Beringen - De stad gaat samenwerken met lokale imkers om te streven naar een bijenvriendelijke gemeente.

“We hebben de ambitie om de bijvriendelijkste gemeente van Vlaanderen te worden“ zegt Tijs Lemmens, schepen van milieu. “Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Het bestuiven door insecten is noodzakelijk voor 75% van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen er voor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit en groenten.”

De mens maakt van deze ecosysteemdiensten dankbaar gebruik. Daarom is er een rijke habitat, met stuifmeel- en nectarbronnen voor de honingbijen, solitaire bijen en hommels, nodig. De stad zet hier de laatste jaren sterker op in door bloemenweides aan te leggen, planten in bloei te laten komen en graspleinen minder te maaien.

Dit jaar start Beringen met een project waarbij een imker bijenkasten gaat voorzien in de omgeving van de volkstuinen. “De voorbije jaren werd door de volkstuinen en de stad geïnvesteerd in de omgeving om deze aantrekkelijker te maken voor bijen,” laat Jean Vanhees, schepen van groen, weten. “Door hier bijenkasten te plaatsen vergroot de kans voor de volkstuinen om te genieten van een beter opbrengst van fruit en groenten”.

Later zal het project verder uitgebreid worden op andere geschikte locaties. De bedoeling is om het belang van bijen meer onder de aandacht te brengen.