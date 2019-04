Paalonline pakt uit met dialectdag

Beringen - 2019 is het jaar van de inheemse talen. In dat kader organiseert Paalonline op 4 mei een dialectdag in samenwerking met de Limburgse dialectvereniging 'Veldeke', Radio Benelux en het Buitings Volkstoneel..

"Paalonline vindt onze taal, het Buitings dialect, belangrijk omdat het een specifieke taal is die verschilt van alle ons omringende dialecten binnen de verschillende taalgebieden en omdat deze specifieke taal deel uitmaakt van onze lokale identiteit", zegt Alex Van Roosbroeck.."Sinds bijna 15 jaar al probeert “ de taalcommissie “ van paalonline zoveel mogelijk taalelementen voor het nageslacht te bewaren. Daarom is paalonline verheugd dat we op 4 mei de Limburgse dialecten in het algemeen en het Buitings dialect in het bijzonder in de kijker kunnen zetten in samenwerking met de Limburgse dialectvereniging “Veldeke”, met Radio Benelux en met het Buitings Volkstoneel."

Een gevarieerd aanbod op 4 mei 2019

Radio Benelux 107.5

De radio-uitzendingen staan de ganse dag in het teken van de Limburgse dialecten. ( zie bijlage)

“Tour De Buiting”

Paalonline heeft de software Smartguide,een Scandinavische app, gekocht,die uniek voor België , gebruikt wordt voor de fietstocht van zaterdagnamiddag. De app is een GPS geleide gids door Paal(De Buiting) met commentaar en wetenswaardigheden in ’t Buitings. Rasechte Palenaar Etienne Bervoets heeft de volledige fietstocht ingesproken. De deelnemers moeten eenvoudigweg via hun smartphones zijn instructies volgen om het 33 km lange parcours in Paal af te leggen .Deelnemers kunnenzich, voor 5€ , inschrijven tussen 13h00 en 15h00 voor deze fietstocht in het lokaal van Radio Benelux. Bij aankomst kan men enkele vraagjes beantwoorden. Onder de deelnemers met de juiste antwoorden worden talrijke prijzen verdeeld.

Donderdag 25 april rijden de leerlingen van het 6de studiejaar van het VLS in Paal de Tour in kader van het project “ Ken je dorp”. Deze activiteit past in de buitenlesdag.De leerlingen worden gevraagd om een 20-tal vragen i.v.m. deze tour te beantwoorden.

Dialect Variétéprogramma

Vanaf 18h30 zijn er optredens gepland in het lokaal van Radio Benelux als volgt:

20h30 Optreden van ’t Kafkoor uit Stal-Beringen

21h15 optreden van het Buitings Volkstoneel.

22h30 einde van de avond en dialect dag