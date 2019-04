Galerijfeesten: een ontmoeting met diverse culturen

Beringen - Op zondag 28 april kan je een bezoek brengen aan de Galerijfeesten aan de Mijnkathedraal. Schepen Hilal Yalçin laat weten dat Beringen meer dan 70 nationaliteiten telt en van die rijkdom kan je letterlijk en figuurlijk komen proeven die dag.

De Galerijfeesten starten om 13.00 uur. Net zoals de voorbije edities is de Sint-Theodarduskerk de uitvalsbasis voor dit evenement. In het historisch decor van de galerijen van de Mijnkathedraal stellen de verenigingen van Beringen zich feestelijk voor.

Je kan er kennis maken met hun werking, de culturele diversiteit van herkomst en ondertussen genieten van een smaakvol hapje en drankje. Traditiegetrouw zullen er ook optredens zijn van lokale artiesten en aanstormend talent. Een leuke surplus is ook dat je een bezoek kan brengen aan de prachtige Mijnkathedraal.



“Maar ook aan de kinderen wordt gedacht,” zegt schepen Hilal Yalçin. “Zij kunnen zich er naar hartenlust uitleven bij leuke activiteiten zoals grime, jumpen op een springkasteel of het inkleuren van een mooie tekening om nadien een leuke presentje te krijgen. De kinderdisco van 15.00 tot 16.00 uur zullen ze zeker met stip aanduiden!”



De toegang is gratis! De organisatie is in handen van de Interculturele Raad in samenwerking met stad Beringen.

De Galerijfeesten, de perfecte dag om te proeven van diverse culturen in Beringen, ook bij minder goed weer.