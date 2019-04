Tapiaco (Willy Smeuninx) is 'back in town'

Beringen - “In het gevarieerde oeuvre van Willi – Tapiaco – Smeuninx is het afgeronde vierkant een constante. Hij is opgegroeid in Beringen en maakte in 1984 een ophefmakende tentoonstelling in Casino Beringen. Na jaren van omzwervingen in binnen- en buitenland, keert hij terug, met nieuw werk en met een knipoog naar het verleden,” laat schepen An Moons weten.

Het afgeronde vierkant is een oervorm en een prototype. De afgeronde vierkanten en vierkante cirkels verwijzen naar de vorm in kwestie in de natuur: organische structuren, die hij bewaart als curiosa. Deze vormen inspireerden hem in het onderzoek naar andere bestaande objecten waarvan de geaardheid en de vormen aansluiten bij zijn vormentaal. Hij tast alle mogelijkheden van de vormen af: tekeningen, sculpturen, foto’s, schilderijen, drukken, glaskunst, assemblages, …

Op de tentoonstelling verwijzen een aantal foto’s en een videofilm naar de tentoonstelling van Tapiaco in 1984. De videofilm werd gerealiseerd door de toenmalige audiovisuele diensten van de Provincie Limburg. In beeld zien we de happening van 1984 met Jan Vanhamel, Gerd De Ley, Kathy Pauwels, Herman Verbruggen en Tapiaco.

i.s.m. Tapiaco Foundation



Praktisch:

/ 28 april – 19 mei

Alle dagen open van 14.00 tot 17.00 uur, behalve op vrijdag.

Casino Beringen

Toegang is gratis.



/ 28 april - ZOETE ZONDAG

Gebak, koffie en kunstcontact.



/ 12 mei - INTERVIEW MET DE KUNSTENAAR

Guy van Hoof, dichter en kunstrecensent, leidt een interview met Tapiaco.

Bij deze gelegenheid wordt het nieuwe project van de kunstenaar

wereldkundig gemaakt: Het Graf van de Onbekende Kunstenaar.



/ 19 mei - FINISSAGE

Paul De Mulder, gitarist, speelt eigen creaties.