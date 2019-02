Solidariteitsactie voor Jemen

Beringen - Op donderdag 7 februari organiseren de Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de Hamse integratieraad en Beringse interculturele raad, een solidariteitsactie ten voordele van Unicef: ‘Help de kinderen van Jemen’. Vanaf 18.30 uur zijn mensen welkom in de Acli, La Baracca, Kanaalstraat 15c te Beringen. De raden willen deelnemers informeren over de noodsituatie in het land.

Ludo De Brabander, medewerker van Vrede vzw en journalist bij Dewereldmorgen.be, komt spreken over het conflict. Het publiek kan genieten van multiculturele hapjes en drankjes. Iedere deelnemer betaalt 5 euro inkom. Alle inkomsten gaan integraal naar de werking van Unicef.

Momenteel zijn er in Jemen 2,5 miljoen kinderen die niet meer in staat zijn om naar school te gaan. Meer dan de helft van de gezondheidsvoorzieningen werkt niet meer. De situatie in het land is kritiek. Heel wat schrijnende beelden worden wereldwijd verspreid. Niemand kan het nog negeren, de situatie is onhoudbaar.

“De solidariteitsactie is een mooi en nodig initiatief van de raden. Mensen dienen geïnformeerd te worden over zulke crisissituaties. In december steunde de stad reeds Unicef, nu grijpen we opnieuw de kans om het belang van noodhulp te belichten,” zegt schepen Hilal Yalçin.