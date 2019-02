Krokusvakantie=KIA-vakantie

Beringen - De krokusvakantie belooft een TOP-vakantie te worden. De dienst jeugd en sport zorgt ervoor dat de kids zicg geen moment hoeven te vervelen.

Voor de kleuters staat het volgende op het programma: workshop knutselen i.s.m. De Watersnip en voor de lekkerbekken een heuse kookworkshop.

Zit je in de lagere school dan kan je je laten opsluiten in een escape-room, een filmpje meepikken of aan verschillende workshops deelnemen. We gaan ons ook voor het eerst aan botsvoetbal wagen met echte botsautootjes zoals op de kermis.

Omdat het al een tijdje geleden is dat we nog gefuifd hebben is er op woensdag 6 maart de “Flitsende Fluo Fuif” in jeugdhuis Club 9. Zet je dansschoenen al maar klaar!!

Als kers op de krokustaart sluiten we op vrijdag 8 maart de vakantie af met het coolste kinderevenement ‘Kinderstad’ in Lommel.

Voor het volledige overzicht van alle KIA-activiteiten en meer info over de inschrijvingsprocedure: www.jeugdinberingen.be of T 011 43 02 30.