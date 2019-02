Slotetappe van Baloise Belgium Tour eindigt als evenement in Beringen

Beringen - Op zondag 16 juni heeft de slotetappe van de Ronde van België plaats in Beringen. De nieuwe bestuursploeg wil daarmee Beringen extra promoten als evenementenstad door naast traditionele topevenementen als Paal op Stelten en de Mijnhappening te innoveren in het aanbod.

De Baloise Belgium Tour is als vijfdaags wielerevent de grootste Belgische etappewedstrijd met deelname van alle belangrijke wielerploegen. De finale eindigt met twee plaatselijke ronden. "Die worden live uitgezonde op Sporza, Eurosport en RTBF", weet burgemeester Thomas Vints (CD&V°. "Die zenders zullen Beringen schitterend in beeld brengen en ervoor zorgen dat men zelfs ver buiten de landsgrenzen onze stad en haar toeristische troeven zal ontdekken." Dat is ook de mening van schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA). "Belangrijk voor Beringen zijn dan de lokale ronden", voegt hij daaraan toe. "We willen zoveel mogelijk van Beringen laten zien. Het parcours voor de slotetappe en de finishlocatie moeten echter nog verder uitgewerkt worden in samenspraak met Golazo en de koersdirectie. Bedoeling is ook dat we samen met organisator Golazo, dat zijn thuishaven heeft in Beringen, tot een meer structurele samenwerking komen in de sector van sportevenementen."

Volgens schepen van Sport Tijs Lemmens (Voluit) sluit dit evenement perfect aan op het fietsgebeuren in Beringen met het mountainbikeparcours op de terril, de recreatieve fietspaden en het innovatiecentrum Flanders Bike Valley. "Vlamingen zijn gek op wielrennen en op deze manier bouwen we verder aan ons imago van Beringen als sportieve wielerstad", besluit hij.