Beringen - Amerika, het land van eindeloze mogelijkheden. Wouter Deboot reed er dwars doorheen, op de fiets. Via The Trans America Bicycle Trail fietste hij 6.800 km dwars door Amerika.

“Zijn ontmoetingen heeft hij vastgelegd op camera en werden in 42 afleveringen vertoond in ‘Iedereen Beroemd’ op Eén. Hij ontmoette mensen die moedig en hoopvol zijn, zelfs als alles tegenzit. Zij houden een land overeind dat wij, Europeanen, eigenlijk helemaal niet kennen,” zegt schepen Jessie De Weyer. “Kom luisteren naar zijn verhaal op donderdag 14 februari om 20.00 uur in de bibliotheek.”

Inschrijven kan via het nummer 011 45 08 10 of met een mailtje naar bibliotheek@beringen.be.