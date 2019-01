Sportoase be-Mine: 300.000 bezoekers

Beringen - Sportoase be-MINE Beringen opende in 2014 de deuren en kent sinds de opening op de be-MINE site jaar na jaar een toename in aantal bezoekers. 300.000 bezoekers vonden in 2018 de weg richting hun favoriete sportcomplex.

De bijdrage van Sportoase be-MINE Beringen om in het voorjaar van 2019 mee de 25 miljoenste bezoeker te verwelkomen, is groot. Groep Sportoase, met intussen 14 vestigingen op de kaart, kijkt reikhalzend uit naar haar 25 miljoenste bezoeker, waar deze zich zal aanmelden valt dus nog even af te wachten.

Dergelijke resultaten tonen dat onze klanten steeds meer én bewuster kiezen voor de unieke combinatie waar Sportoase voor staat, een totaalaanbod aan sport en beleving onder éen dak:

Sportoase zet haar troeven dit weekend, op 19 en 20 januari 2019 in de kijker tijdens de Experience Days. Maak kennis met het aanbod van Sportoase, neem deel aan een van de demolessen en ontdek de verschillende voordelen waarbij er aan 1 tarief onbeperkt kan worden gesport.