Beringen huldigt 340 sportkampioenen

Beringen - De kampioenenhulde 2018 vond plaats op zaterdag 5 januari 2019 in het Casino van Beringen. “In totaal werden er 340 kampioenen gehuldigd: 146 individuele kampioenen en 19 ploegen die samen nog eens 194 kampioenen bevatten. De titels zijn in zeer diverse disciplines behaald: dit gaat van dierensport, schieten, waterski en fietsen tot de traditionele sporten zoals zwemmen, voetbal, volleybal, turnen en nog zoveel meer” zegt schepen Tijs Lemmens trots.

Daarnaast werden de volgende laureaten bekend gemaakt.

De trofee van ‘sportclub’ van het jaar ging naar basketbalclub KBBC Miners Beringen. Zij werden kampioen in 2de landelijke A waardoor ze dit seizoen in 1ste landelijke spelen. Topspeler Ferre Vanderhoydonck behaalde met de nationale ploeg een 2de plaats op de Youth Olympic Games (3x3) en een 3de plaats op het Europees Kampioenschap (5x5).

Bert en Johan Put ontvingen voor hun inzet als scheidsrechter de ‘sportverdienste’ van 2018. Vader Johan is sinds vorig jaar gestopt maar zoon Bert heeft ondertussen een mooie carrière uitgebouwd in de arbitragewereld. Hij is zelfs de enige Limburgse scheidsrechter in de Jupiler Pro League.

Ook de categorie ‘G-sport’ voor personen met een beperking is een vaste waarde. Melanie Baptista Picoto bewijst dat je met een positieve ingesteldheid heel ver kunt geraken. Zij zit zelf in een rolstoel maar is als lesgeefster actief in multimove en rolstoeldans.

Wielrenner Rutger Wouters kreeg de trofee van ‘sportfiguur’ van het jaar. Hij werd provinciaal en nationaal kampioen in het wielrennen op de weg bij de elites zonder contract. Rutger behaalde dit seizoen maar liefst 13 overwinningen. Met deze titel werd zijn harde inzet beloond want hij combineert een gewone job met zijn sport terwijl hij ook bij de profs zou kunnen scoren.

De huldiging werd opgefleurd door 2 gastoptredens: de rolstoeldansers van Sjamballa Unity en het acroduo Ninah en Katho lieten zich van hun beste kant zien.