Massa toeristen op be-Mine tijdens kerstvakantie

Beringen - De kerstvakantie was een groot succes voor be-MINE. Duikcentrum Todi kende 75% meer snorkelaars en 25% meer duikers dan dezelfde periode vorig jaar. "Het zwaartepunt lag vooral in de eerste week van de kerstvakantie", stelt schepen van Toerisme Werner Janssen vast..

Alpamayo telde 2395 klimmers waarvan bijna de helft jonger dan 18 jaar was. In Alpamayo was de combinatie met de schaatsbaan goed te voelen : de helft van het gezin ging klimmen terwijl de andere helft kwam schaatsen. Naast de klimmers waren er nog eens 2000 gewone bezoekers die iets kwamen drinken of kwamen kijken naar de klimmers. De uitbaters van het klimcentrum blikken heel tevreden terug op de kerstvakantie.

Sportoase be-MINE telt altijd veel bezoekers tijdens de schoolvakanties en dat was tijdens de voorbije vakantie niet anders. Op enkele jaren tijd is Sportoase be-MINE uitgegroeid tot hét zwemparadijs van de regio ; het bezoekersaantal draait rond de 300.000 zwemmers op jaarbasis.

Het mijnmuseum kende in 2018 een minder goed jaar ; voor het eerst in jaren daalde het aantal bezoekers. Toch is Hans Hofer van het mijnmuseum tevreden over de opkomst tijdens de kerstvakantie ; hierdoor werd december positief afgesloten.

En dan was er de schaatsbaan : met ruim 9000 bezoekers (9107 om juist te zijn) + 2200 schoolkinderen tijdens de eerste week van de opening overtrof de schaatsbaan alle verwachtingen. Ook de winterbar werd heel druk bezocht. De reacties waren heel positief ; iedereen was super enthousiast over het nieuwe initiatief van be-MINE.

Veel bezoekers van de schaatsbaan maakten de combinatie met het shoppen ; dat was duidelijk te merken aan het aantal draagtassen. Op be-MINE Boulevard was het heel druk ; velen passeerden voor een kadootje, een nieuwe outfit voor de feestdagen.

Vergeten we ook niet dat Koersel Kerst eveneens een schot in de roos was. Het nieuwe concept werd zeer gesmaakt!