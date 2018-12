Video leert veilig vuurwerk afsteken

Beringen - Vuurwerkbedrijf Fireworkshop in Koersel heeft een video gemaakt die klanten leert hoe ze veilig vuurwerk kunnen afsteken op link: https://youtu.be/tH37lgiCU6c

Zaakvoerder Stefan Vranckx: "Vuurwerk: de ene is voorstranden de andere radicaal tegen. In de ene gemeente mag het niet, in de andere dan weer wel met of zonder voorwaarden. Als we het dan toch gaan doen, dan op een veilige manier. Kortom we gaan knallen zonden ongevallen. Vuurwerk is plezier met respect voor mens en dier. Om deze reden hebben wij als vuurwerkbedrijf een veilig vuurwerk video opgenomen. Specifiek voor het veilig gebruik van de vuurwerkbatterijen. Link onderstaand.

We stellen vast dat meer en meer mensen vuurwerk gaan gebruiken voor de eerste keer. Als we dan de veiligheidsinfo uitleggen of meegeven zie ik in de ogen dat ze niet weten waar het over gaat. Deze video is een verlengstuk en geheugensteuntje voor de uitleg die de mensen krijgen in de vuurwerkwinkel. Beelden zegen immers meer dan woorden. Hierdoor zal vuurwerk een stukje veiliger worden."