Paalsesteenweg open vanaf 21 december

Beringen - De heraanleg van de Paalsesteenweg loopt op zijn einde. Vanaf 21 december stelt het Agentschap Wegen en Verkeer de vernieuwde Paalsesteenweg open voor het verkeer en nemen we de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt met de Industriestraat en met de op- en afrit van de E313 richting Antwerpen in gebruik.

Deze week vinden de laatste werken plaats aan de signalisatie en de verkeerslichten. Op donderdag 20 december vanaf de middag worden de verkeerslichten in werking gesteld. Zodra dit gebeurd is, kan het verkeer van Beringen richting Paal over de meest noordelijke nieuwe rijstrook gaan rijden. Zo ontstaat er ruimte voor de aannemer om de betonnen jerseys die de tijdelijke rijstroken van elkaar scheiden, weg te nemen. Dat gebeurt op donderdag vanaf 20 uur na de avondspits. In de loop van de nacht van donderdag op vrijdag kan het verkeer in de andere richting dan omgezet worden naar de definitieve rijstroken op de Paalsesteenweg en zijn de kruispunten met de Industriestraat en de Katermeerstraat weer vanuit alle richtingen bereikbaar.



Ook fietsers kunnen tijdens de kerstvakantie over de nieuwe fietspaden langs de Paalsesteenweg rijden. De afwerking gaat verder in januari.



Afwerking gaat verder in januari

Van 22 december tot en met 7 januari heeft de aannemer kerstvakantie en wordt er niet gewerkt.

Vanaf 7 januari gaat de aannemer vervolgens verder met de afwerking van de bermen, inritten en bushaltes. Ook de tijdelijke asfaltverharding die nog aan de zuidkant van de weg ligt, wordt dan opgebroken. Deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder het autoverkeer te hinderen. Fietsers moeten dan wel opnieuw de omleiding volgen.