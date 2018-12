Duikcentrum ontvangt 50.000ste watersportfanaat

Pelletkachel vat vuur in woning: “Met één luide kreet van mij was iedereen meteen wakker”

Regio

Op de Everselstraat in Beringen is zondagnacht rond half drie uur een kleine brand ontstaan in een woning. Het vuur begon aan een pelletkachel. De precieze oorzaak is nog niet gekend. Ten huize Vandep...

Bekijk video