Bert Schoofs voorzitter gemeenteraad

Beringen - De fractie VOLUIT schuift lijsttrekker Bert Schoofs naar voren om de eerste twee jaar voorzitter van de gemeenteraad te zijn. Dat is conform de afspraak binnen de coalitie. Hilaire Poels wordt fractieleider.

"Met An Moons op cultuur, erfgoed, onderwijs en dorpenbeleid en Tijs Lemmens op sport, financiën, milieu en ICT is VOLUIT goed vertegenwoordigd in het nieuwe bestuur", vindt de fractie. "Het belang van de gemeenteraad kan echter niet genoeg benadrukt worden en voor VOLUIT zijn er wel wat mogelijkheden om de dynamiek binnen de raad te verhogen. Daarom schuiven we Bert Schoofs naar voren om de eerste twee jaar deze raad voor te zitten. We zijn ook Hilaire Poels erkentelijk omdat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt om onze fractie te leiden."

Hilaire Poels en Bert Schoofs zullen eveneens VOLUIT vertegenwoordigen in de politieraad. Gosha Rosinska-Peeters en Marieke Meelberghs nemen hun mandaat als gemeenteraadslid op en vervolledigen zo de VOLUIT-fractie.