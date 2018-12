Brons voor vergroening dorpsplein Paal

Beringen - De stedelijke groendienst heeft brons behaald voor het vergroeningsproject dorpsplein Paal.

Tijdens de prijsuitreiking van de actie ‘Groene Lente’ ingericht door de Vereniging Voor Openbaar Groen scoorde de ontwerpcel en beheercel van de groendienst Beringen andermaal goed.Ongeveer 70 steden en gemeenten namen deel aan deze wedstrijd op Vlaams niveau.

“Met het vergroeningsproject dorpsplein Paal behaalde we brons in de categorie pleinen, goed voor een waardebon van 200 euro. Tevens was het project voorbeeldstellend in het kader van de wedstrijd ‘Zonder is gezonder’ (pesticidenvrije inrichting) en werd door de Vlaamse Milieumaatschappij beloond met een geldprijs van 500 euro,” laat schepen Jean Vanhees weten. "Voor de inspanningen die Beringen leverde om de leefomgeving van bijen te verbeteren, behaalden we twee bijtjes oftewel zilver. En tenslotte voor het verfraaien van de stad met bloemen werden drie bloemensymbolen uitgereikt ofwel goud."

Het behaalde prijzengeld zal aangewend worden voor nieuwe groenprojecten in Beringen.