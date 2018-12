Lancering website Beringen Groeit

Beringen - Beringen groeit niet alleen in Beringen-centrum en be-MINE maar over haar hele grondgebied. Overal in Beringen ontstaan nieuwe stukjes stad voor ons allemaal. Nieuwe plaatsen om te ontdekken, te gebruiken en om van te genieten en dit voor mensen van binnen en buiten de stad.Met de website www.beringengroeit.be worden deze projecten in beeld gebracht.

“Met de website www.beringengroeit.be brengen we al deze projecten in beeld. Elk van deze projecten draagt op zijn manier bij aan de groei en ontwikkeling van Beringen, in het centrum én haar deelkernen,” vertelt schepen van stadsontwikkeling Anne Wouters – Cuypers.

Sommige projecten zijn reeds afgewerkt, andere staan klaar om uit de startblokken te schieten en voor nog andere dient er nog heel wat plan- en denkwerk te gebeuren.

“Vanaf vandaag staat de gloednieuwe website online. Hou dus zeker www.beringengroeit.be in de gaten voor updates over al onze projecten,” aldus schepen Anne Wouters – Cuypers.