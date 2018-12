Kelly Meykens nieuwe voorzitter van sp.a

Beringen - Op 7 december kwamen de leden van spa Beringen samen in een algemene vergadering naar aanleiding van het ontslag huidig voorzitter Abdulkadir Yilmaz. Daarop werd een nieuw partijbestuur en een nieuwe partijraad gekozen. Kelly Meykens wordt de nieuwe voorzitter. Fractieleider wordt huidig burgemeester Maurice Webers.

Yilmaz : “We behaalden op 14 oktober geen slecht resultaat. We hebben helaas wel de burgemeesterssjerp verloren. We merken CD&V niet heeft geluisterd naar de stem van zijn bevolking en daarentegen koos voor een zeer rechtse beleidsploeg. We laten het hier echter niet bij en zullen de komende 6 jaar een sterke oppositie voeren.”

Het nieuwe partijbestuur zal worden getrokken door Kelly Meykens als nieuwe voorzitter. Samen met Abdulkadir Yilmaz (vice-voorzitter), Bregt Brabanders en Heidi Beutels (secretarissen) en Pierre Aerts (penningmeester) zal deze nieuwe groep meewerken in de partijraad. Binnen de partijraad worden ook een aantal nieuwe mensen aangesteld om belangrijke functies te vervullen.

Kelly Meykens: "Opvallend hierbij is dat er duidelijk gekozen wordt voor verjonging in een mooi samenspel met de ervaring van de schepenen en mandatarissen uit de voorbije legislatuur."

Huidig burgemeester en toekomstig fractieleider Maurice Webers lichtte de visie voor de komende jaren eveneens toe. "De afgelopen 6 jaar heeft onze partij met Maurice als burgemeester een zeer sterk beleid kunnen neerzetten", zegt Kelly. "Niemand kan naast de waardevolle realisaties heen kijken. Beringen werd als 3de grootste stad van Limburg eindelijk op de kaart gezet, niet enkel socio-economisch, maar ook op vlak van toerisme, jeugd, sport, welzijn, onderwijs, duurzaamheid en zeker ook veiligheid. Dit konden we enkel realiseren dankzij een sterke ploeg die als één man achter onze verkozenen stond. Er werd al heel erg gewerkt aan verjonging binnen de partij. Toch zou ik heel graag samen met de nieuwe partijraad verder op zoek gaan naar een goed evenwicht tussen de schat aan ervaring die we binnen de partij hebben en het jonge jeugdige enthousiasme van onze nieuwe leden. Ik hoop vanuit de huidige werking en met de uitbouw van enkele werkgroepen terug te kunnen komen tot een hechte groep kameraden zodat we er over 6 jaar opnieuw samen kunnen voor gaan. Teamwerking, kameraadschap en engagement zullen ons mee moeten leiden doorheen de komende periode. Het zal zeker een hele uitdaging zijn, maar ik kijk er ontzettend naar uit! Laat de samenstelling ervan een duidelijk signaal zijn van de weg die we verder willen inslaan : verjonging en ervaring.

Laat het duidelijk zijn dat onze campagne voor 2024 begonnen is op 15 oktober! En we zullen nu via de oppositie zorgen dat we over 6 jaar terug sterk genoeg staan om onze partij, ideologieën en onze kiezers terug te kunnen verdedigen.”