An Moons en Tijs Lemmens schepenen bij Voluit

Beringen - Wat al langer geweten was, is nu officieel bevestigd: Voluit heeft An Moons en Tijs Lemmens aangeduid als schepenen.

Zij waren bij de verkiezingen niet de grootste stemtrekkers van hun partij. Dat waren lijsttrekker en bezieler Bert Schoofs met 2491 stemmen en Hilaire Poels met 1308 stemmen. "Ik kan een taak als schepen niet combineren met mijn professioneel lwerk", liet Schoofs eerder optekenen. "Daarbij wil ik de kaart trekken van de jeugd." En daarmee liet hij ook verstaan dat Hilaire Poels zou gepasseerd worden.

An Moons is 40 jaar en afkomstig van Tervant. Samen met haar partner Jos Van Winge woont ze nu in Paal Dorp. Na haar studies communicatiewetenschappen aan de VUB zette An haar eerste politieke stappen bij Open VLD. An werkt als adviseur Cultuur bij Vlaams minister Sven Gatz. Ze is ook één van de bezielers van Voluit.

Tijs Lemmens is 33 jaar en gehuwd met Kelly Berden (kleuterleidster ‘Hand in Hand’ in Paal). Ze hebben 3 dochters Maud, Saar en Lin. Tijs is afkomstig uit Paal maar woont nu in Stal. Hij werkt als financieel adviseur bij Komma Board, een ICT & Finance consultancy bedrijf.

Daarmee is het voltallige schepencollege bekend. Burgemeester is Thomas Vints (CD&V). CD&V-schepenen zijn Patrick Witters, Hilal Yalçin en Jean Vanhees; N-VA heeft Werner Janssen en Jessie De Weyer aangeduid en Voluit dus An Moons en Tijs Lemmens. De voorzitters van de gemeenteraad zijn nog niet bekend. Welke bevoegdheden elke partij krijgt, zal later gecommuniceerd worden in een gemeenschappelijke mededeling van de coalitiepartners CD&V, N-VA en Voluit.